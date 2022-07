'Vaccini, le profezie dei 'cattivi maestri' si sono avverate'

'Semplicemente: i tre virologi più titolati del mondo, Didier Raoult, Luc Montagnier e John Ioannidis due anni fa ricordarono a tutto il mondo scientifico come il vaccinare durante una epidemia influenzale favorisse il virus e le sue mutazioni (furono tacitati e sbeffeggiati). Affermarono che dare l’ordine alle cellule umane di fabbricare lo Spike proteico tossico del virus Wuhan che non esiste più (attraverso l’inoculazione di un RNA messaggero sperimentale) fosse un salto nel buio, avvisando che l’RNA non sarebbe rimasto nel muscolo deltoide ma si sarebbe diffuso in tutti gli organi, come oggi è stato dimostrato (furono irrisi e sbeffeggiati). Avvisarono che gli inoculati potevano infettare ed essere infettati come i non inoculati e che non si sarebbe raggiunta l'immunità nè di gregge nè individuale (furono chiamati cattivi maestri)'. A parlare è l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi.