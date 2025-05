'Vannacci scopre la sicurezza ma il suo governo non fa nulla per aumentarla'

“Non finiremo mai di stupirci delle elucubrazioni mentali del parlamentare europeo Roberto Vannacci. Il suo mondo al contrario è pieno di approssimazioni e fesserie che con costanza, questo va riconosciuto, sforna giorno dopo giorno'.Attacca così la nota stampa con la quale il segretario della Federazione modenese del Pd e parlamentareinsieme alle colleghe parlamentarireplicano all'intervento di Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario federale Lega. Nelle parole di Vannacci la critica a quelle del sindaco di Modena sulla disuguaglianza sociale tra le cause alla base delle aggressioni di gruppi di giovani contro altri.'Oggi Vannacci ci informa che serve tolleranza zero verso i criminali, e lo dice con l’enfasi di chi ha trovato la ricetta giusta per dare sicurezza ai cittadini, a cui nessuno aveva mai pensato.Quello che Vannacci non spiega, però, che polemizza con il sindaco di Modena reo di aver messo in risalto la necessità di affrontare il tema delle diseguaglianze sociali quale premessa per prevenire e contrastare il dilagare della violenza e dell’illegalità, è come affermare diritti e opportunità per tutti i cittadini, che la sua destra nega in ogni momento' - proseguono i parlamentari PD.Dal lavoro alla sanità, dall’ambienteall’informazione, e ovviamente anche al rafforzamento degli organici e dei mezzi sui territori magari elevando in classe A la Questura di Modena.Il primato della destra di Vannacci sono invece la sudditanza ai grandi interessi, mentre agita fez e manganello per fornire null’altro che una parvenza di attenzione verso la sicurezza dei cittadini.Se poi, in conseguenze delle scelte scellerate della destra, e del taglio continuo di risorse per il sociale, una parte significativa di italiani è al di sotto o poco al di sopra della soglia di povertà, e a rischio costante di emarginazione e discriminazione, poco interessa al generale Vannacci e al partito di cui è vicesegretario”.