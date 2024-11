Vannacci: vittoria Trump segnale di cambiamento anche per l'Emilia-Romagna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre a tanti simpatizzanti, molti con libro in mano per autografo e dedica o per un selfie. Vannacci plaude alla di Trump, riportando l'attenzione sul tema del protezionismo e dei vantaggi anche per l'Emilia-Romagna. Sulla contropartita dei dazi, taglia corto: 'Durante il periodo in cui vennero introdotti i dati economici erano rimasti buoni'. Poi sul governo della regione. 'I cittadini devono sapere che il PD che governa l'Emilia-Romagna è lo stesso che in Europa vota contro gli interessi nazionali. Vota contro leggi a tutela degli apicultori, dei produttori di olio e dei viticultori. Vota addirittura contro al gas dall'Arzebaijan di cui abbiamo tanto bisogno durante i mesi invernali e soprattutto per tenere calmierato i prezzi. Ma soprattutto contro a il finanziamento a Frontex, l'agenzia per il contrasto all'immigrazione irregolare. E' chiaro che la sinistra vuole riempire l'Italia di irregolari'. Immigrazione irregolare che Vannacci pone in relazione statistica con i problemi di sicurezza. 'Non lo dico io ma i dati se a fronte di una popolazione immigrata che rappresenta l'8,5% del totale abbiamo il 34% commessi da immigrati. Percentuale che sale al 47% se parliamo di rapina. E' chiaro che fermare l'immigrazione irregolare significa aumentare la sicurezza'