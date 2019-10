Vertice M5S, consiglieri regionali assenti: Toninelli lancia Dell'Orco

Riunione provinciale ieri sera degli iscritti modenesi del M5S al Mbcenter di viale Virgilio dopo quella interlocutoria di 15 giorni fa . Un vertice che ha visto due elementi politici fotografabili in modo plastico:, i quali (pur invitati) hanno preferito non esserci e dall'altroal fianco dell'ex sottosegretarioAlla presenza deie con un silente, la riunione è stata incentrata principalmente (considerato l'ospite) sul tanto contestato sì alla Bretella Campogalliano-Sassuolo. Una cinquantina gli iscritti che hanno partecipato all'incontro, poco più - dunque - dei famosi 4 gatti cari a Rebecchi Il selfie scattato ieri tra Lanzi e ToninelliAl delicatissimo tema della Bretella (il via libera ha segnato una profonda spaccatura nel Movimento modenese). Un endorsement che è stato intepretato da molti presenti come il preludio a una candidatura alle Regionali dello stesso Dell'Orco: la fine del suo mandato da sottosegretario con la caduta del Governo ha coinciso infatti con la fine della sua esperienza romana, non essendo stato egli rieletto in Parlamento un anno fa.. Di qui il forte attrito tra i parlamentari emiliani e i consiglieri regionali coi primi che puntano a una gestione dall'alto delle candidature e i secondi che - ovviamente - cercano il bis. In mezzo la base M5S che vorrebbe puntare a un rinnovo dal basso degli eletti in Regione.