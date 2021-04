Via al collaudo cassa Panaro, ma per le grandi piene nessun progetto

Il via ad aprile, con il primo dei tre step previsti, ognuno della durata di dieci giorni, del collaudo delle casse di espansione del Panaro, atteso da decenni. La conferma del mancato inserimento, per mancanza di progetti già definiti e schedati, nell'elenco delle opere finanziabili attraverso il recovery plan, di progetti per l'adeguamento a piene centenarie dei fiumi, e quindi per la messa in sicurezza, del sistema idraulico modenese; la necessità di investire in tecnologia per la sorveglianza delle arginature e delle opere idrauliche al fine di prevenire meglio di quanto ora è successo, la possibile rottura di argini come quello del Panaro il 6 dicembre scorso e del secchia nel 2014, che hanno provocato due devastanti alluvioni in provincia di Modena.Sono soprattutto questi gli elementi emersi nel corso del Consiglio Provinciale dalle risposte dell'Assessore regionale Priolo, del Direttore Aipo Luigi Mille, e del presidente della commissione tecnica regionale sulle cause della rottura dell'argine del fiume Panaro del 6 dicembre, Giovanni Menduni. Risposte limitate all'ultima ristretta parte della seduta del consiglio occupata per la maggior parte dalle relazioni a senso unico (ovvero senza altri interventi) degli stessi, e arrivate in relazione alle domande poste dai consiglieri Antonio Platis (centro-destra) e Stefano Lugli (centro-sinistra)Di fatto nessuna risposta invece (se non la spiegazione che per accedere con mezzi pesanti sull'argine rotto il sei dicembre per effettuare la riparazione, si è dovuta rinforzare prima una rampa per garantire l'accesso in sicurezza dei mezzi), sul fronte della spiegazione sul perché delle oltre 8 ore trascorse dalla rottura dell'argine al primo intervento di riparazione con il posizionamento del primo masso ciclopico.Sul collaudo della cassa di espansione del Panaro, il primo step è previsto entro fine aprile e comporterà il riempimento del bacino principale a poco più di 6 metri di livello dell'acqua, da mantenere per una decina di giorni, livello raggiungibile anche in eventi piccoli di precipitazione o di piena. Per poi passare ai due step successivi, con livelli di acqua via via superiori, l'ultimo dei quali a 11,40 a livello di diga, con la conseguente tracimazione del bacino principale in quello secondario, mai allagato (e, appunto, mai collaudato), nonostante la sua realizzazione risalga alla metà degli anni '80.Sul fronte della messa in sicurezza dei fiumi a piene centenarie (TR100 e TR200), l'assessore Priolo ha confermato l'assenza di progetti ad un livello di avanzamento tale da renderli schedabili e quindi presentabili per ottenere i finanziamenti del recovery plan. Come già anticipato in altri nostri articoli, i progetti che la Regione ha presentaro per essere finanziati con il recovery fund sono quindi solo quelli già avviati o programmati, ma limitati a interventi di manutenzione e adeguamento a piene piccole e medie TR20 e TR50, non ad un livello strutturale e quindi tali da definire una messa in sicurezza a piene grandi.Gi.Ga.