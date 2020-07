Via Canalchiaro: disagi a non finire. Paralisi almeno fino al 3 agosto

Continuano i lavori in via Canalchiaro a Modena, tra corso Duomo e via Bonacorsa, il cui cantiere è stato avviato nei giorni scorsi tanti disagi sta creando alle attività commerciale già sfiancate dal lockdown. Un cantiere che toglie ai commercianti la possibilità di recuperare i mancati guadagni dei mesi di chiusura in luglio e che si protarrà almeno fino al 3 agosto.









Il Comune annuncia oggi che oltre a recuperare i ciottoli di fiume e collocarli in evidenza sui lati della strada, vicino ai marciapiede, nella fascia centrale non verrà steso di nuovo un manto d’asfalto ma verrà collocato un lastricato di selce in continuità con l’intervento già realizzato in corso Duomo.





Il tratto della strada interessato dai lavori è di circa 150 metri e l’utilizzo del lastricato di selce comporterà un aumento dei costi intorno ai 70 mila euro, ma i lavori del cantiere proseguiranno in continuità con quelli già in corso ora. Una specifica delibera per adeguare il progetto verrà approvata nei prossimi giorni dalla Giunta. I lavori sono effettuati dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola.

Anche in via Canalino, come era già previsto, nel tratto tra l’incrocio con via Mondatora e quello con via dei Servi, per agevolare la percorrenza del trasporto veicolare e del transito ciclabile, sarà realizzata una pavimentazione in lastricato di selce nella fascia centrale e di ciottoli di fiume recuperati nelle fasce laterali. In via San Giacomo sarà riqualificato il tratto tra l’incrocio con via Ruggera e l’incrocio con via Stella e, anche in questo caso, nella parte centrale sarà posata una pavimentazione in lastricato di selce e ai lati ciottoli di fiume recuperati. In centro storico sono previsti inoltre altri interventi come la posa di polvere di frantoio per consolidare la pavimentazione in alcuni tratti di strade in cubetti di pietra: via Emilia centro, via Farini, via Blasia, via Falloppia e via Battisti. È inoltre prevista la sistemazione di lastre, ciottoli e cubetti, oltre ad altre opere varie.