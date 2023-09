Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A denunciare l'accaduto è Manuela Spaggiari, segretario di Noi Moderati.'Diverse sono le persone che hanno assistito alla scena, proprio per questa ragione i picchiatori sono poi fuggiti a bordo di un furgone bianco. La vittima è stata quindi soccorsa dall'ambulanza chiamata dai residenti. Inutile dire che la preoccupazione degli abitanti di via Ganaceto è sempre maggiore, uscire la sera, soprattutto per le giovani ragazze, è oggettivamente un pericolo - afferma Spaggiari -.La nuova normalità però non può essere accettata, i due recenti omicidi che hanno sconvolto la nostra città, sono avvenuti in Corso Vittorio Emanuele e al parco Novi Sad, tutte due zone molto vicine a via Ganaceto. La strategia dello scaricabarile messa in atto dal sindaco Muzzarelli è una presa in giro, la città dopo 10 anni di sua amministrazione è diventata più pericolosa, parlano i fatti, non è una semplice accusa politica. Dal primo giorno del suo 'governo', i residenti della zona stazione/manifattura tabacchi hanno chiesto aiuto all'amministrazione, i risultati fallimentari sono sotto gli occhi di tutti. Vista l'emergenza, unica soluzione al momento, è una serie di presidi fissi, che possa quantomeno arginare la violenza di strada in centro storico'.