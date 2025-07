Viaggio a Londrina (Brasile), il Comune di Modena ribadisce: 'Viaggio Reggianini pagato da Amo'

'Per la missione a Londrina, nessuna spesa a carico del Comune di Modena legata alla partecipazione dell’amministratore unico dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (Amo spa), Stefano Reggianini. L’Agenzia, infatti, aderendo al progetto Iternos (cofinanziato da Regione Emilia Romagna) in qualità di partner locale e con una lettera di adesione al progetto, si è impegnata con un contributo di 3.000 euro, che è stato utilizzato per realizzare le attività previste dal progetto e in particolare far fronte anche alle spese relative alla partecipazione di Amo alla missione a Londrina prevista dal progetto stesso'. Il Comune di Modena conferma con una nota ufficiale quanto affermato a La Pressa due giorni fa dall'assessore Paolo Zanca . Una tesi che smentisce quella di Amo stessa secondo la quale il viaggio venne pagato dal Comune e che risponde al quesito di chiarezza riproposto oggi da Antonio Platis di Forza Italia ( qui ).'Il progetto - spiegano dall’Amministrazione - è nato con l'obiettivo di rinnovare e rilanciare il patto di gemellaggio tra Modena e Londrina, promuovendo tra le due città una concreta collaborazione sui temi dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica ed energetica, favorendo un confronto sulle politiche avviate in questi ambitidalle due realtà comprese quelle relative alle politiche per la mobilità urbana'.Tre i partner locali che compongono la filiera modenese che partecipa al progetto: Aess, Hera e aMo spa.'In data 14 ottobre 2024 – aggiungono dall’Amministrazione – Amo spa, in quanto partner locale del progetto, ha ufficializzato la propria compartecipazione con un contributo di 3.000 euro da utilizzare anche per finanziare la missione a Londrina prevista dal cronoprogramma di Internos. Più nel dettaglio – proseguono – le spese di missione per l’ex amministratore unico di Amo Stefano Reggianini, integralmente coperte dal contributo di 3.000 euro, riguardano l’acquisto dei biglietti aerei (1.673,35 euro) e le spese di vitto e alloggio (401,89 euro)'.Per quanto riguarda gli altri due partner locali, concludono dal Comune, Aess non ha preso parte alla missione, mentre Hera ha pagato direttamente tutte le spese.