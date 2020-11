'Vignola, e così l'ospedale perde anche il day service oncologico'

“Nel distretto di Vignola, per avere diritto alle cure vicino a casa, bisogna ammalarsi di Covid. Abbiamo perso ortopedia, chirurgia e ora anche il centro oncologico. Diabetologia si trasferisce nel Centro Fisioterapico e per quanto riguarda la chiusura del pronto soccorso non siamo ancora tranquilli: come ha detto il sindaco Muratori la decisione è stata soltanto sospesa”. Così il consigliere regionale della Lega ER Simone Pelloni in merito al trasferimento del Day Service Oncologico (Dso) di Vignola, che da domani si trasferirà presso l’Ospedale di Sassuolo. L'Ausl spiega che si tratta di un trasferimento temporaneo, legato all’emergenza Covid. “l reale problema è che mancano all'appello dei posti letto per i pazienti che hanno contratto il Coronavirus al di fuori dei nosocomi: questa è la vera carenza della sanità regionale” ha spiegato l’esponente del Carroccio.“Non saremmo in questa situazione se l’ospedale di Castelfranco non fosse stato chiuso. E a pagare il conto sono i vignolesi” ha concluso Pelloni.