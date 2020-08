Vignola, giovani per il No a referendum. Non solo Pd c'è anche Piseddu

'Il tempo a disposizione è poco, pertanto sono necessari obiettivi chiari, il nostro è quello di realizzare almeno una iniziativa sul territorio nel rispetto della norme di prevenzione atrualmente previste. Siamo consapevoli di esserci imbarcati in una battaglia che, nonostante appaia di minoranza, riteniamo vada sostenuta convintamente, soprattutto dai più giovani - afferma Federico Clò, ex segretario del Pd vignolese, ma al Comitato aderisce anche la ex consigliera M5S Nadia Piseddu -. Il nostro intento è di difendere la complessità delle istituzioni e della democrazia: chiediamo al legislatore una riforma organica e non un taglio che assomiglia più ad uno spot elettorale. Il funzionamento delle istituzioni dipende dalla qualità della classe dirigente e non dal suo numero, la riforma non incide sul Bicameralismo Paritario, vero vulnus del sistema istituzionale italiano, al contrario, oltre a mantenerlo in vigore, riduce complessivamente la rappresentanza per i territori e il pluralismo.