Vignola, il M5S appoggia il Pd? Lanzi non smentisce Smeraldi

'Tutti sanno che il prossimo 20 e 21 settembre sulla scheda elettorale per decidere il prossimo sindaco di Vignola non troveranno il simbolo del Movimento 5, ma questo non vuol dire che non sarà più presente sul territorio. Il Gruppo del M5S vignolese continua quotidianamente il proprio lavoro, è aperto al confronto e attento ai temi. Proprio per ribadire la centralità del territorio di Vignola nei programmi del Movimento, crediamo sia doveroso precisare alcuni accadimenti per non dare adito a ricostruzioni fantasiose: ci sono state in effetti interlocuzioni con la coalizione di centrosinistra, ma il tempo non è stato sufficiente per arrivare a concretizzare un progetto condiviso e a ottenere la certificazione'. Così in una nota il senatore Gabriele Lanzi nel suo ruolo di 'facilitatore' M5S in vista del voto a Vignola. Una nota diramata per replicare a quanto dichiarato dal Pd pochi giorni fa in conferenza stampa circa l'appoggio ormai certo del Movimento. Addirittura Mauro Smeraldi aveva affermato di 'attendere un comunicato ufficile di appoggio'. Parole che in ogni caso Lanzi non smentisce.

'Proprio per questa ragione, come già espresso con chiarezza giorni fa nella nostra lettera pubblicata dalla stampa locale, non ci sarà una indicazione di voto ufficiale ma, ovviamente, neanche potremo esprimere diktat o veti verso questo o quell’altro candidato. Saranno i temi e i programmi a convincere i nostri attivisti sul da farsi nelle urne: Ambiente, sostenibilità, consumo di suolo, contrarietà alle speculazioni dei privati, trasparenza nella Pubblica Amministrazione, sono questi gli argomenti che da sempre ci contraddistinguono e che sono cari alla nostra base. Mandiamo un monito però: promettere oggi per avere i voti senza mantenere domani sarà un grosso boomerang. Il Movimento 5 Stelle non avrà consiglieri a Vignola ma continuerà le sue battaglie nelle piazze. Saremo sempre aperti al confronto con chi vorrà allargare il proprio orizzonte ma la bussola del nostro operato rimarrà sempre la volontà dei cittadini - afferma Lanzi -. Concludiamo ricordando che, non essendoci consiglieri in carica e non essendo presente alcuna lista, nessuno, anche se Ex consigliere del M5S, ha alcun titolo per fare dichiarazioni pubbliche a nome del M5S e che ogni pensiero espresso attraverso Social Network o con dichiarazioni alla stampa locale costituisce solamente il suo personale punto di vista che, onestamente, poco interessa agli elettori. Oggi il M5S lavora a Vignola, così come in tutta Italia, per portare avanti un nostro cavallo di battaglia, la riduzione del numero dei Parlamentari. Su questo porteremo avanti il nostro impegno nelle prossime due fondamentali settimane'.