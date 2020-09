'Vignola, il Pd voterà sì a mia proposta di ospedale primo livello?'

“Poiché le parole e i dibattiti portano a risultati a somma zero, nei prossimi giorni proporrò in Regione un ordine del giorno nel quale chiederò che l'Ospedale di Vignola venga promosso a presidio di primo livello. A questo punto mi aspetto che tutto il Pd, a partire dalla vicepresidente modenese della commissione Politiche per la salute, Francesca Maletti (qui il suo intervento), voti a favore della mia proposta”.

Il consigliere regionale della Lega Emilia Romagna, ex sindaco di Vignola, Simone Pelloni, passa dalle parole (qui la sua replica) ai fatti per “stanare” se le promesse elettorali della candidata sindaco di centrosinistra del comune modenese, Emilia Muratori, abbiano fondamenta o siano solo boutade propagandistiche.

“Purtroppo, a far propendere che gli annunci della Muratori rientrino in una più ampia strategia elettorale “fumo negli occhi” è la considerazione che le sue recenti dichiarazioni (“... in caso di vittoria e, di trasformare l’ospedale in un presidio di primo livello, con i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia”) sono fuori luogo, in quanto la competenza per queste decisioni è della Regione e non del Comune. Dopodiché, ovvio che sia favorevole al passaggio a un livello superiore del nosocomio modenese: da qui la mia volontà di proporre in Regione un Odg ad hoc” ribadisce Pelloni.

“Inoltre, ad onor del vero, non posso non ricordare come sia stata proprio la candidata sindaco del centrosinistra, Muratori, nel 2011 quando era primo cittadino di Marano, a votare nell'ambito della Conferenza territoriale socio sanitaria, il declassamento degli ospedali di Vignola, Mirandola e Pavullo. Un declassamento che oggi, invece, a parole rinnega tout court. Singolare, vero?” punge il leghista.

“Comunque sia, le chiacchiere stanno in poco spazio e lasciano il tempo che trovano. Nei prossimi giorni investirò della vicenda Ospedale di Vignola la Regione e vedremo come si comporterà il Pd alla prova dei fatti” conclude Pelloni.