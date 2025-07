Vignola, la Lega dopo il caso 'falso stupro': 'Il valore della manifestazione rimane, in consiglio occasione persa dal Pd'

Anche se l’episodio di cronaca che aveva fatto scattare l’allarme – inizialmente denunciato come stupro e poi rivelatosi infondato – non corrisponde alla realtà dei fatti, la manifestazione contro la violenza promossa pochi giorni fa a Vignola non perde di significato. Ne è convinta Barbara Badiali, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che ha organizzato la marcia in centro e oggi commenta il comportamento tenuto dall’amministrazione sul caso, accusandola di 'minimizzare i problemi di sicurezza sul territorio e di aver trasformato l’ultimo Consiglio comunale in 'un’occasione mancata'.'Mi prendo la responsabilità di aver promosso una marcia contro tutte le forme di violenza – spiega Badiali – dove erano invitati tutti i cittadini, e dove, tra l’altro, era presente anche tutta la maggioranza. Il sindaco ha avuto modo di replicare ampiamente alle accuse, ma questo non cambia il fatto che a Vignola esista un problema di sicurezza che non può essere ridotto a un episodio isolato o smentito'.Nel Consiglio comunale di martesì sera, la proposta avanzata dall’opposizione – e in particolare dalla Lega – era quella di istituire un tavolo permanente sulla sicurezza, coinvolgendo amministrazione, forze dell’ordine e cittadini.Ma, secondo Badiali, la discussione si è presto trasformata in un dibattito polarizzato, che ha impedito di trovare una sintesi: 'Anziché accogliere la proposta e avviare un confronto serio, la maggioranza ha preferito derubricare il tema, accusando l’opposizione di strumentalizzare le paure delle persone', attacca il consigliere.E rincara: 'È riemersa la solita doppia morale, accompagnata da un vittimismo istituzionale che ormai è diventato una costante. Si è arrivati persino a chiedere ai proprietari di casa di affittare senza pregiudizi e a prezzi calmierati, come se il problema dell’insicurezza potesse essere scaricato sui cittadini stessi, senza che il Comune si prenda le sue responsabilità'.Badiali ricorda che è stato lo stesso sindaco a invocare l’intervento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a conferma – dice – che la questione non è affatto inventata o gonfiata: 'Se davvero non esistesse un problema di ordine pubblico, perché il sindaco avrebbe chiesto supporto al Governo? Evidentemente anche lei ha percepito che qualcosa non funziona'.Alla luce di questo clima, la Lega non intende fermarsi: 'Non ho alcuna intenzione di arretrare. Se necessario, torneremo in piazza per dare voce a quei cittadini che chiedono risposte e rispetto. Vignola ha bisogno di un cambiamento radicale, non di propaganda e passerelle'.'Resta il fatto che, al di là delle polemiche, il tema sicurezza non può essere ignorato, né delegittimato per le sue strumentalizzazioni.Che si tratti di emergenza reale o percepita, la domanda di protezione da parte dei cittadini è forte'.