'Volontari all'uscita delle scuole? Il Sulpl lo chiede da venti anni'

'Questa istanza, che è già realtà in quasi tutti i comuni dell'Emilia Romagna e non solo, sarebbe finalizzata a migliorare l'efficienza delle risorse del Corpo, consentendo di ottenere la disponibilità di pattuglie da dedicare alla sicurezza urbana e al controllo del territorio. Tale criticità è stata portata all'attenzione dei primi cittadini a partire dal primo mandato di Pighi, poi sollecitata a Muzzarelli e rinnovata anche al neo sindaco Mezzetti, oltre ovviamente a tutti comandanti che si sono succeduti in questi ultimi decenni - continua il Sulpl -.

L'utilizzo di volontari, o di altri soggetti (il sindacato aveva proposto, ad esempio, anche di valutare la presenza di alcuni studenti maggiorenni, i quali sarebbero impiegati davanti al loro istituto scolastico, ottenendo anche crediti per la maturità) debitamente formati, garantirebbe una presenza costante e capillare davanti alle scuole, poiché, stante le numerose richieste di interventi dei cittadini, non sempre questi possono essere svolti o comunque vengono differiti in concomitanza dell’orario di ingresso e uscita degli studenti. Il Sulpl ritiene che una iniziativa del genere consentirebbe un presidio scolastico garantito con il coinvolgimento della comunità tramite associazioni di volontariato assicurando così una maggiore disponibilità di pattuglie sul territorio'.