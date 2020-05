Volta Pagina: 'Nidi privatizzati, così vince il sistema di potere Pd'

'Il sindaco Muzzarelli vuole fare passare in Consiglio Comunale, anche contro una parte della sua maggioranza, il suo progetto di privatizzazione del welfare comunale. C'è già un accordo. Si fa un gran calderone chiamato zerosei, si butta dentro la Fondazione Cresciamo tutto ciò che è ancora pubblico. Si chiamano i privati a cogestire la Fondazione e poi si passa man mano altri pezzi di nidi e scuole per l'infanzia ex comunali alla gestione diretta dei privati i quali garantiscono in cambio gratitudine eterna al Pd'. A tracciare il quadro di quello che potrebbe essere il futuro prossimo dei servizi per l'infanzia di Modena non è l'opposizione in Consiglio comunale, ma l'ex parlamentare di sinistra Lanfranco Turci, oggi anima di Modena Volta Pagina.

'Chi ci rimette? Le lavoratrici dei servizi e la qualità del welfare. Chi ci guadagna? Il sistema di potere del Pd'. Chiosa Turci motivando così la scelta di essere oggi in piazza contro questa scelta. Ricordiamo che i sindacati - dopo avere annunciato mobilitazione - ieri hanno affermato che rinunceranno ad essere presenti.