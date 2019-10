Voto a 16 anni? Prima pensiamo a studenti fuori sede e ius culturae

Prima il voto a studenti e lavoratori fuorisede, poi l'approvazione dello ius culturae, infine l'estensione del diritto di voto ai 16enni, 'proposta positiva ma non sufficiente'.A Modena e dintorni e' il neosegretario provinciale dei Giovani democratici, Matteo Manni, a dettare l'agenda al Governo. Manni si dedica in particolare al voto ai 16enni: 'Per quanto sia positiva l'intenzione di dare voce al milione di ragazze e ragazzi che venerdi' scorso hanno manifestato per il clima nelle piazze e nelle strade di tutto il Paese, come Giovani democratici ci teniamo a rimarcare che esistono altre due proposte che a nostro parere dovrebbero essere la priorita' in quella che si va configurando come una riforma della cittadinanza e del diritto di voto'.La prima, appunto, e' 'assicurare il diritto di voto a studenti e lavoratori fuori sede, ossia che vivono in un luogo diverso da quello di residenza'. La seconda, continua il segretario dei giovani dem modenesi, e' 'l'approvazione dello ius culturae, principio che permetterebbe a centinaia di migliaia di italiani de facto di essere finalmente riconosciuti per quello che sono, nostri concittadini'.