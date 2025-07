Voto a Mirandola, Casari: 'Chi ha pensato di creare Aimag ora si rivolta nella tomba'

'Nella vicenda della cessione del controllo di Aimag ad Hera la cosa più preoccupante è che la destra e sinistra che governano i Comuni interessati concordino, è venuta a mancare la politica. Poi ci si stupisce perché la gente non vota...' A intervenire con queste parole sul caso Aimag dopo il voto a Mirandola, Novi e Concordia (e in attesa del voto a Carpi) è Roberto Casari storico volto della Cpl e profondo conoscitore delle dinamiche legate alle aziende multiservizi.'Mi chiedo perchè si chieda il voto ai cittadini promettendo impegni precisi se poi una volta eletti si procede contraddicendo se stessi e tradendo la fiducia data. Gli amministratori locali sono chiamati a gestire la cosa pubblica locale, non certo a votare ordini del giorno per la pace in Ucraina'.'Va chiesto al sindaco Budri e alla sua maggioranza. So che in Consiglio comunale prima del voto è intervenuto anche Alberto Reggiani, amministratore di Ri.Eco, socio correlato di Aimag e di Acr spa, entrata due anni fa nel gruppo Hera.Se la paura è che il mancato sì al piano di Hera possa creare problemi di occupazione a Mirandola, mi limito a dire che chiunque gestirà i servizi a Mirandola dovrà assumere personale, quindi il problema semplicemente non esiste. Lo capisce chiunque'.'La verità è che chi ha pensato di creare Aimag, ora si rivolta nella tomba. Col passaggio ad Hera muore il concetto di azienda del territorio e le tariffe per i cittadini della Bassa aumenteranno sicuramente'.'Innanzitutto perchè le aziende che offrono servizi quando superano i 500mila utenti smettono di fare sinergie ed aumentano solo costi interni e per burocrazia, lo dicono i numeri. In secondo luogo con l'allargamento del bacino Hera procederà con un ampio piano investimenti che verranno spalmati sull'intero territorio. In questo modo i cittadini della Bassa che hanno già ammortizzato gli investimenti fatti in passato, pagheranno anche per gli investimenti fatti altrove.Il gioco delle multiutility è questo: fare investimenti non certo per il bene del territorio, ma come piano finanziario per poi recuperarli con gli interessi attraverso l'aumento delle tariffe'.'Ecco appunto. Almeno facciamoci questa domanda. Perchè il centrodestra che aveva promesso di essere diverso ora vota come il Pd?'