'Voto Emilia Romagna, il Pd ha vinto insieme al Movimento 5 Stelle'

Di fronte alla platea della direzione nazionale Pd,sottolinea il peso dell'asse con il Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna. E' vero che non c'è stata l'alleanza e che alla fine il Movimento ha schierato un proprio candidato, ma(e non a caso l'ex consigliera Raffaella Sensoli, che ha dichiarato il proprio voto per Bonaccini alla presidenza è entrata nel toto-giunta ). 'Il Pd dell'Emilia-Romagna - rivendica Calvano in direzione - ha fatto la sua parte non solo diventando il primo partito in regione, ma facendo di tutto per avere una alleanza larga, larghissima. Il rischio da qualcuno paventato di perdere qualche voto a vantaggio degli alleati si è trasformato nel riconoscimento del coraggio del Pd di mettersi in discussione, guadagnando 50.000 voti in senso assoluto a pochi mesi dalle europee'.Voti, sottolinea ancora il segretario regionale, a sua volta in predicato di entrare in giunta, 'arrivati anche dall'elettorato del M5s con i quali, pur senza arrivare all'alleanza, abbiamo fatto in Regione cose insieme, che gli elettori hanno poi riconosciuto nelle urne a Bonaccini e al Pd'.Voti, ricorda ancora Calvano, 'che sono arrivati anche grazie ad importanti segnali di apertura, non solo sulle alleanze, ma anche nel modo in cui il Pd ha costruito le proprie liste'.