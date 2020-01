Voto, falso exit poll: direttore Youtrend interviene per smentire

Cresce la tensione in Emilia Romagna per l'esito del voto. A poche ore dalla chiusura dei seggi circola sui social, Whatsapp in particolare, un falso exit poll del portale YouTrend (la cui diffusione sarebbe ovviamente vietata in queste ore). Ebbene il tam tam è stato talmente vistoso che il direttore stesso del portale, Lorenzo Pregliasco, è dovuto intervenire su Twitter per smentirne la autenticità.Ecco la schermata che circola su Whatsapp, dalla quale comunque abbiamo cancellato i dati, frutto di una evidente bufala.