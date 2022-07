Voto, Letta (Pd): 'Voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre'

'Gli occhi di tigre non sono una frase fatta, voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre, perchè gli occhi di tigre sono il modo col quale noi, consapevoli di essere dalla parte della ragione in questo momento, ci faremo vedere agli italiani per rendere vincenti le nostre idee. Questa nostra forza basata sui nostri convincimenti è quello che è necessario'. A usare queste parole durante la riunione della segreteria Pd allargata di ieri è stato il segretario nazionale del Pd Enrico Letta cercando di caricare i militanti del suo partito in vista del voto del 25 settembre. Parole che certamente stonavano col tono compassato e monocorde dell'ex premier.