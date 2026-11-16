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Modena, Mezzetti prova a saltare il Pal col documento in Ctss e Gargano 'parla la stessa lingua'. Così il 'Policlinico' non esisterà più

Modena, Mezzetti prova a saltare il Pal col documento in Ctss e Gargano 'parla la stessa lingua'. Così il 'Policlinico' non esisterà più
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Se così si dovesse procedere, il Policlinico di Modena non esisterà più. Letteralmente. Perchè il termine 'Policlinico' non potrà più essere usato e si avrà solamente un 'ospedale cittadino'

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Il tentativo del sindaco di Modena Massimo Mezzetti sul caso dello svuotamento del Policlinico è ormai evidente. Forzare i tempi in Ctss (addirittura approvare un documento programmatico il 19 gennaio 2027) per 'saltare' il percorso del Pal, o quantomeno renderlo una formalità.

Ieri a Castelfranco Mezzetti lo ha detto chiaramente 'non possiamo permetterci tempi lunghi perchè le decisioni vanno prese ora' e, nonostante il timido tentativo di resistenza del segretario Pd Massimo Paradisi con un post serale sui social, nessuno in sala tra sindaci ed esponenti Pd ha obiettato nulla. Tutti hanno accettato che il famoso "percorso di condivisione e confronto", voluto proprio dai Dem, venisse surclassato. Un affronto nel metodo, ancor prima che nel merito.

Non ha detto nulla soprattutto il sindaco di Castelfranco, Gianni Gargano, che a sorpresa si è accodato pancia a terra a Mezzetti (nel video sopra). "In certi momenti sembrava che io e il sindaco di Modena parlassimo una lingua diversa, no tutt'altro - ha detto Gargano -. Io da parte mio ho messo sul tavolo dei livelli non di preoccupazione ma solo dei livelli di attenzione".

Insomma, per ora - in assenza di una critica interna al Pd e in assenza di una opposizione pronta a fare le barricate - il piano di Mezzetti, giustificato apertamente con la necessità di risparmiare sulla rete sanitaria della città, va avanti appoggiato dalla Regione di De Pascale e Fabi. E, se così si dovesse procedere, il Policlinico di Modena non esisterà più. Letteralmente. Perchè il termine 'Policlinico' non potrà più essere usato e si avrà solamente un 'ospedale cittadino'.

G.Leo.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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