Piergiulio Giacobazzi lascia Forza Italia: la comunicazione in Consiglio Comunale

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Modena, Piergiulio Giacobazzi ha comunicato in apertura del Consiglio Comunale di oggi le proprie dimissioni, con effetto immediato dagli incarichi di partito a livello locale, regionale e nazionale. Giacobazzi, che attualmente in Consiglio Comunale ricopre il ruolo di Capogruppo del partito e di vicepresidente del Consiglio, comunicherà a breve la sua collocazione nel consesso cittadino mentre ha rimesso alla volontà del consiglio stesso la decisione di confermare o meno la sua carica alla vicepresidenza. Facendo così intendere di non dimettersi dal suo ruolo di consigliere comunale, eletto nella lista di Forza Italia. Il presidente del Consiglio, Antonio Carpentieri, rivolgendosi dando del tu al Consigliere e collega alla presidenza, ha preso atto della comunicazione invitando a comunicare la collocazione all'interno del Consiglio e comunicando che la valutazione rispetto all'incarico di vicepresidente sarà oggetto di discussione dalla commissione capigruppo.









