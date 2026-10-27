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Policlinico svuotato, svolta Lega Modena: prima va in piazza coi Comitati, poi in Consiglio plaude il sindaco

Policlinico svuotato, svolta Lega Modena: prima va in piazza coi Comitati, poi in Consiglio plaude il sindaco
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Così ieri Bertoldi in Consiglio: 'Non sono pregiudizialmente contrario a chiudere il Policlinico'. In piazza il Carroccio gridava 'Giù le mani dal Policlinico'

1 minuto di lettura

'Io non sono pregiudizialmente contrario a chiudere il Policlinico, può essere una ipotesi, perchè non esiste una struttura eterna in ambito sanitario'. E ancora: 'Mi ha fatto piacere sentire delle rassicurazione e molti cittadini che erano preoccupati, ora lo saranno meno. Adesso facciamo una discussione seria per programmare la sanità e affrontare i problemi'. Così il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi ieri in Consiglio comunale a Modena.

Parole che vanno addirittura oltre il progetto presentato da Mezzetti e si spingono a ipotizzare quella dismissione totale, proprio da La Pressa annunciata, e sempre negata dal sindaco.

Parole che però paiono stridere con la presa di posizione di una settimana fa della Lega di Modena, quando con Stefano Prampolini, Lodovica Boni e il segretario Caterina Bedostri, è scesa in piazza al grido 'Giù le mani dal Policlinico'.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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