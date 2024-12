Qualità della vita: primato di Modena per aziende che chiudono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

si posiziona al 21esimo posto nella classifica generale sulla qualità della vita stilata dal Sole24ore, perdendo 14 posizioni rispetto all'edizione precedente. Ma quali sono gli indicatori che hanno trascinato al ribasso Modena? Affari e lavoro, sicurezza e Ambiente e servizi. Indicatori che potremmo definire strutturali nel presente e nel futuro di una comunità.A fronte di una prima posizione nell'indice della spesa delle famiglie per beni di consumo durevoli, c'è un dato drammatico. Quello delle cessazioni delle imprese, che pone la provincia al 104esimo posto nella classifica nazionale. Modena si attesta a 5,7 aziende cessate ogni 100 aziende registrate. Dato pessimo che trascina nell'indicatore diModena in deludente 35° posto, con 24 posizioni in meno rispetto al 2023. Nonostante la presenza di start-up innovative.

Altra criticità ormai cronica e preoccupante soprattutto per l''andamento, sempre peggiore, è nell'indicatore Ambiente e Servizi: Modena si trova al 49° posto in questa categoria, ma è soprattutto il dato relativo alla concentrazione di PM10 che desta preoccupazione. Con un incremento del 125% rispetto all'anno precedente, la città figura tra le peggiori in Italia per quanto riguarda la qualità dell'aria, con impatti diretti sulla salute dei cittadini. Nonostante le campagne cosiddette antismog che di anno in anno si dimostrano in sostanza assolutamente inefficaci.

Modena conferma inoltre un'altra criticità, nell'indicatore giustizia e sicurezza, segnando il 66° posto. Il tasso di criminalità, benché non tra i peggiori, ha visto un peggioramento rispetto al 2023, con particolari preoccupazioni legate a furti e reati contro il patrimonio.



I punti di forza di Modena



Nella classifica del Sole24ore, Modena si distingue particolarmente nella macrocategoria 'Ricchezza e consumi', dove occupa il 5° posto, grazie a un valore aggiunto pro capite che segna un incremento positivo del +1,6% rispetto al 2023. Inoltre, la spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli si attesta a 3.672 euro, un valore che la colloca tra le città più virtuose in questo ambito. La città mostra anche buone performance nel settore delle start-up innovative, con una crescita del +7,6%.