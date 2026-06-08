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Modena, caro Muzzarelli prova a chiedere in Comune se le tue interferenze sono apprezzate...

Modena, caro Muzzarelli prova a chiedere in Comune se le tue interferenze sono apprezzate...

Muzzarelli dovrebbe quantomeno capire come sia inopportuno che un ex sindaco dichiari a giorni alterni, ciò che dovrebbe fare il suo successore...

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Ieri l’ex-sindaco Giancarlo Muzzarelli è andato su tutte le furie e ci ha coperti di insulti personali perché abbiamo scritto che vorrebbe dettare pubblicamente la linea ai suoi successori. Non risponderemo a questi offese, non scenderemo al suo livello, ognuno ha il suo stile, a noi interessano i problemi della città. E proprio perché ai cittadini interessano i fatti avevamo sollevato l’emblematico caso dell’ex Ramazzini di via Luosi che, per scelte proprio dell’ex sindaco, ora sta andando a pezzi. Un degrado da tutti verificabile. Muzzarelli ha cercato di scansare le sue responsabilità affermando “…chi ora governa non ha dato continuità a un percorso già da me definito…”  Quasi che chi ora amministra sia colpevole di non attuare ciò che lui ha deciso, decisione inattuabile perché mancano le risorse necessarie, come gli hanno risposto gli stessi attuali amministratori. Questo è solo uno degli episodi più recenti. Tante, infatti, sono le scelte sbagliate lasciate dall’ex sindaco a Mezzetti (ex-Fonderie con un cantiere avviato e senza sapere che uso farne, Villaggio Vaciglio in continuo subbuglio, cementificazione ex-AMCM, montagne di rifiuti nelle strade …) e sulle quali vorrebbe ancora interferire. Muzzarelli dovrebbe quantomeno capire come sia inopportuno che un ex sindaco dichiari a giorni alterni, ciò che dovrebbe fare il suo successore, quasi ci fossero due sindaci a Modena.

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Se vuole offrire consigli telefoni a Mezzetti, non sbandieri le sue proposte sui giornali. Semplice galateo istituzionale che però Muzzarelli ignora, così come ignora che non serve darci degli “irresponsabili” se lo critichiamo. Le sue offese non ci intimidiscono. Suggeriamo infine all’ex sindaco di prendersela anche col Comune stesso dove, ci risulta, siano stanchi delle sue interferenze, del suo continuo ‘fuoco amico’ su ogni tema la Giunta affronti.

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