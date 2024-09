‘Quanti sono i medici non vaccinati e sospesi? Dall’Ordine grave ed incredibile risposta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“In riferimento a quanti in oggetto emarginato, corre l'obbligo dover rilevare che a mente della disciplina in tema di accesso di cui alla legge 241/90 non risultano - e concludentemente - ammissibili istanze a mero generico contenuto informativo ed eminentemente esplorativo, non essendo accessibili ex articolo 22 della citata legge “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo” a tacer in ogni caso d'altro, ed anche per tal motivo, in relazione alla riscontrata carenza di interesse azionabile.Questa è la risposta fornita dal presidente dell'Ordine dei Medici Carlo curatola in fase di adottò Daniele Giovanardi consegnata a mano la richiesta era relativa al sapere il numero esatto dei medici che erano stati sanzionati e sospesi dall'attività durante il periodo covid per non essersi sottoposti a vaccinazione



E’ la risposta fornita dal Presidente dell’Ordine dei medici alla richiesta formale avanzata dal Dr Daniele Giovanardi per conoscere il numero dei medici sospesi dall’ordine per non essersi sottoposti alla vaccinazione Covid o non avere completato il ciclo vaccinale.

“Una risposta che stupisce e indigna nella forma e nel merito” – afferma il Dr Giovanardi. Per la forma mi è balzata alla mente l’immagine modello Cetto La Qualunque, nel merito la risposta mi è parsa molto più seria e grave. Perché la questione, a differenza di quanto si vorrebbe fare credere per motivare una non risposta a legittime domande, ha un forte interesse pubblico. Non dobbiamo dimenticare che anche a Modena, un numero importante di medici è stato sospeso dall’ordine, bloccando la possibilità di esercitare la propria professione, impedendo loro la missione di una vita, ovvero di assistere e curare i pazienti.



Questi medici sono stati sottratti alla disponibilità di professionisti che era più che mai necessaria in quei particolari momenti. Professionisti che non hanno più potuto sostenere i propri pazienti in un momento di massimo bisogno, e che dovevano informare i propri pazienti cocì che la notizia veniva diffusa con relativa gogna mediatica.

Senza considerare che già da allora si sapeva che non c’era nessun presupposto scientifico e nessun vaccino che rispondesse ai requisiti di legge sull’obbligo. Se non ha una rilevanza pubblica tutto ciò che cosa lo deve avere?” - chiede Giovanardi che ricorda anche come ai tempi delle restrizioni lo stesso direttore Ausl che aveva la competenza per la segnalazione dei medici ‘disubbidienti’ all’obbligo forniva un report pubblico settimanale anche sul numero dei medici non vaccinati.Perché oggi, non possiamo sapere quanti siano questi professionisti?

L’interesse pubblico rappresenta in questo caso un elemento dirimente nella mancata fornitura delle informazioni richieste. L’articolo 22 della Legge n. 241/1990, richiamata nella risposta del presidente dell’Ordine permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

L’interesse pubblico c’è eccome – ribadisce Giovanardi – e c’è di più. Tali informazioni sarebbero stati utili anche ai medici per potere valutare l’operato dell’ordine dei medici proprio in un momento come questo in cui sono chiamati a votare per il rinnovo della presidenza e del consiglio dell’ordine stesso”

Nella foto, la sede dell'Ordine dei Medici della provincia di Modena, in piazzale Boschetti