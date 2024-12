Sestola: 'Speculazione sugli affitti per il capodanno al Palasport'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'afflusso di migliaia di giovani che parteciperanno all'evento da 3 serate, con il clou il 31, organizzato al Palasport, ha generato anche quest'anno una domanda di alloggi che supera di gran lunga l'offerta, in un periodo dell'anno in cui gli affitti aumentano prevedibilmente già di per sé per l'alta stagione invernale e la disponibilità di alloggi scarseggia, alimentando un fenomeno di speculazione sugli affitti. Un fenomeno che riguarda sia i piccoli appartamenti che le case più grandi, destinate a ospitare gruppi di persone. In questo caso giovani che hanno bisogno di un luogo coperto in cui dormire, anche senza troppe pretese, in gruppo. Diversi gli immobili messi anche temporaneamente, brevemente (e spesso improvvisamente), sul mercato nei quali tra letti a castello e divani letti nei soggiorni, arrivano a 10 posti letto. Come nell'esempio citato.





C'è chi, conoscendo la situazione, ha anticipato i tempi, prenotando nei mesi scorsi, chi addirittura a luglio, per i tre giorni a cavallo del capodanno, ma non tanto per risparmiare sul prezzo ma per assicurarsi un posto. Dall'altro lato proprietari che già dall'estate scorsa, sapendo dell'afflusso e della possibilità di guadagnare di più, hanno escluso la disponibilità di prenotare alloggio o posto letto nel periodo di capodanno. Per offrire poi preziose disponibilità dell'ultimo minuto. Su cui fare lievitare ulteriormente i prezzi. Gli annunci sui social dell'ultima ora, con tanto di numeri di telefono da contattare, continuano a confermarlo. Posti introvabili fino a qualche giorno fa ma che improvvisamente, nelle ultime ore prima del via al lungo capodanno, appaiono disponibili. Ma a questo punto 'a prezzi folli', sono in molti a sottolineare.



Mentre una stanza in un appartamento che normalmente viene affittata per poche decine di euro al giorno può arrivare a costare anche il triplo, gli appartamenti con otto o dieci posti letto possono vedere i loro canoni lievitare fino a raggiungere cifre da capogiro. Per esempio, una casa che solitamente ha un affitto settimanale di 600 euro a settimana può arrivare a costare anche 2000 euro per i tre giorni (delle tre serate al Palasport), del capodanno. Richieste che non si giustificano con un reale aumento dei costi o dei servizi offerti.



Spesso, le famiglie o i gruppi di amici che si trovano a Sestola per festeggiare il Capodanno si trovano costretti a pagare tariffe decisamente superiori rispetto a quelle che troverebbero anche nello stesso periodo in altre località, pur rinomate senza che ci sia un corrispettivo aumento della qualità del servizio o delle strutture. Anche perché nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni che prima di entrare o dopo l'uscita dal palasport non hanno alternativa, spesso nemmeno di trasporto, e soprattutto in sicurezza. Ed è così che i genitori preferiscono spendere qualcosa in più, anzi tanto di più, almeno per assicurare una sistemazione.



In questo scenario si inseriscono anche proprietari che solitamente non affittano le proprie case per brevi periodi, ma che approfittano dell'occasione per entrare nel mercato, rendendo ancora più difficile per i visitatori trovare alloggi a prezzi accessibili.

Un altro elemento che alimenta la speculazione pare essere la mancanza di regolamentazione o di un controllo adeguato sui prezzi da parte delle autorità locali. Senza una chiara normativa che limiti gli aumenti dei prezzi, i proprietari possono fare affidamento sulla domanda elevata per aumentare i costi a loro piacimento, senza preoccuparsi di eventuali conseguenze negative per i turisti.



La speculazione sugli affitti nei tre giorni del capodanno al palasport, non solo crea malcontento tra i visitatori, ma ha anche ripercussioni sul settore turistico in generale. Se, da un lato, i proprietari di case e appartamenti riescono a trarre un guadagno significativo durante il periodo delle festività, dall'altro lato la concorrenza spietata e l'alto costo degli affitti potrebbero scoraggiare molte persone dal tornare a Sestola in futuro, danneggiando la reputazione della località come meta turistica a lungo termine. Inoltre, i turisti potrebbero scegliere di dirigersi verso altre località dove i prezzi sono più competitivi, privando Sestola di una fetta importante di visitatori che anziché divertimento e sballo di fine anno preferiscono una semplice e serena vacanza sulla neve, godendo soprattutto quest'anno delle opportunità offerte da un comprensorio perfettamente e naturalmente innevato.

In definitiva, se da un lato il turismo a Sestola porta benefici economici importanti, dall'altro lato è fondamentale che il mercato degli affitti sia regolato in modo da garantire un’esperienza equa e sostenibile per tutti i visitatori, giovani e meno giovani.



