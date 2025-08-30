Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Undici colpi in poco più di un anno, tutti ai danni di persone anziane. Strattonamenti, collanine strappate al volo, bracciali sfilati con l’inganno: è il bilancio dell’attività criminale che ha portato all’arresto di un 38enne, finito in carcere su ordine del GIP di Modena. L’uomo è gravemente indiziato di rapina, furto con strappo, furto aggravato e lesioni personali.



L’arresto è scattato il 27 agosto 2025, quando i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su delega della Procura della Repubblica. L’indagine, avviata nella primavera del 2024, ha ricostruito una serie di episodi inquietanti: in un caso, una donna anziana è stata aggredita mentre usciva di casa, strattonata con violenza e derubata del suo bracciale in oro.

In altri episodi, l’uomo si sarebbe avvicinato alle vittime fingendosi un infermiere, offrendo massaggi alle spalle per poi sfilare con destrezza le collane. In diverse occasioni, invece, avrebbe agito in modo fulmineo: individuava le anziane per strada, le avvicinava e strappava le catenine dal collo, fuggendo subito dopo in bicicletta.



Fondamentale si è mostrato l'apporto dato dalle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle vittime, grazie alle quali i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile. Ora si trova nella Casa Circondariale di Modena, in attesa di giudizio.

