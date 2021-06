Al via a Limidi l’Hub vaccinale organizzato da Confindustria Emilia

Un progetto in sinergia tra pubblico e privato per agevolare la campagna vaccinale, vivere in sicurezza la 'zona bianca' in cui ci troviamo da oggi e farci trovare preparati al prossimo autunno. Con questi obiettivi, nella prima mattinata di oggi, il sindaco del Comune di Soliera Roberto Solomita e il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi hanno inaugurato a Limidi, presso la palestra Pederzoli di via Papotti 14, l’Hub vaccinale interaziendale che Confindustria finanzia e organizza per vaccinare i dipendenti e i familiari di tutte le imprese del territorio, associate e non.È l’unico per il territorio della provincia di Modena. Si affianca agli altri due hub che si trovano nel bolognese (Calderara di Reno e Ozzano dell’Emilia).Le vaccinazioni hanno già preso avvio, alle 10, questa mattina, secondo un sistema di prenotazioni interaziendale già avviato. Si conta di realizzare dalle 400 alle 500 vaccinazioni al giorno.La palestra Pederzoli, di dimensioni ragguardevoli (tanto da essere omologata per essere divisa in due e ospitare due partite di pallavolo contemporaneamente), è stata individuata dalla stessa Confindustria e, in tempi brevissimi, messa a disposizione dall'amministrazione comunale che, a sua volta, si è organizzata per trovare una sede adeguate e alternativa alle attività sportive programmate (la Palestra Loschi di Soliera).La struttura è facilmente raggiungibile e dispone di un capiente parcheggio.Le prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale, aperte lo scorso 4 giugno, avvengono attraverso la compilazione del form online sulla piattaforma web di Confindustria Emilia e le imprese del territorio possono richiedere le somministrazioni oltre che per i propri dipendenti e collaboratori anche per tutti i loro familiari, decidendo dove e in quali settimane vaccinare le proprie persone. Questo darà modo alle aziende di avere date certe e di terminare i cicli completi di somministrazioni vaccinali con i richiami al più tardi entro la prima decade di agosto, permettendo così di velocizzare i tempi di attesa e trascorrere la pausa estiva con una ritrovata serenità.