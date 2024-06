Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il primo intervento alle 12.30 circa quando un cane di piccola taglia era stato avvistato nel letto del fiume Secchia in località Ponte Alto da un pescatore. Il cane è stato recuperato con gommone e tre operatori in assetto fluviale e consegnato agli operatori del canile comunale. Su di lui è stato riscontrato un micro chip ed è quindi sarà riaffidato ai proprietari.Verso le ore 16 la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta in località Villabianca per il salvataggio di una civetta intrappolata all'interno di un camino di un'abitazione. Gli operatori, equipaggiati con gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale, hanno utilizzato un retino da pesca fornito dalla persona che aveva richiesto l'intervento, per recuperare l'animale senza fargli alcun male. La civetta è stata sistemata provvisoriamente in una cuccia per gatti per poi essere liberata all'imbrunire.