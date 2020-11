Antenna via Bortolotti, scatta la petizione dei residenti per dire no

Protesta dei residenti questa mattina in via Bortolotti a Modena dove sono iniziati i lavori per l'installazione di una nuova antenna di telefonia mobile ( qui l'articolo ).Insieme alla protesta è già scattata una petizione indirizzata al sindaco Muzzarelli e all'assessore all'ambiente Filippi.'Chiediamo al sindaco e alle istituzioni delle spiegazioni - scrivono i residenti nella loro lettera -. Sono state osservate tutte le normative regionali e nazionali per il rilascio di questa autorizzazione? Sono rispettate le distante dai confini visto la vicinanza dalle altre abitazioni e dalla strada? Si è tenuto conto che siamo nelle vicinanze di un asilo nido, di una scuola materna ed elementare? Sono stati verificati gli eventuali danni dal punto di vista sanitario ed ambientale? Le nostre case, che sono state acquistate dopo anni di duro lavoro, che deprezzamento avranno? Fa riflettere - chiudono i residenti - che la proprietà non abbia nemmeno pensato per un attimo di informare i residenti di questa intenzione'.