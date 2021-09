'Brambilla risponda alle mie domande: il vaccino è sperimentale o no?'

Caro Direttore,sono ormai alcune settimane che invio al dottor Antonio Brambilla, direttore Generale della Asl di Modena e membro autorevole dell’Aifa , anche a nome di più di 500 firmatari, lettere raccomandate e Pec.Vorremmo ottenere, a norma di legge, una cortese risposta su due informazioni essenziali per firmare un consenso informato, obbligatorio per poter essere vaccinati.1) Ci conferma che il farmaco-vaccino Pfizer non è sperimentale?2) Ci conferma che chi è vaccinato è immune e quindi non può infettare ed essere infettato?Solo dopo queste fondamentali informazioni potremo dare un consenso veramente informato. L’efficace ufficio stampa dell’Asl fornisce un giorno sì e un altro pure ai due giornali cartacei di Modena informative trasformate in lunghe interviste. Il dottor Brambilla sembra ispirarsi al Conte zio dei Promessi Sposi “un parlare ambiguo, un tacer significativo, un restare a mezzo…” E ancora “sopire, troncare… troncare, sopire”. Per poi lamentarsi di come sia difficile dialogare con chi osa porgli domande. Ma per dialogare bisogna essere in due: noi ci siamo lui no.