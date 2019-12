Bufera di neve in città: in dieci minuti tutto bianco

Dalle 13,30 una vera e propria bufera di neve si è abbatuta su Modena, cambiando improvvisamente lo scanario, soprattutto sulle strade, con asfalto bianco e con circolazione rallentata. Non si registrano ancora problemi ma il perdurare della precipitazione, unita agli spostamenti del venerdì, potrebbe complicare la situazione. Soprattutto da e verso la montagna dove sono già diversi i centimetri caduti. A Modena è scattato il piano neve. Si raccomanda la massima attenzione alla guida e la limitazione allo stretto necessario degli spostamenti.Disagi per code dovuti al lavoro di mezzi spartineve sulla A1 in direzione Reggio. Diversi tratti ghiacciati segnalati sulla strada Nuova EstenseNotizia in aggiornamento