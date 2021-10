‘Cari commercianti, la nostra battaglia sul Green Pass riguarda tutti’

'Solidarietà: ne piu ne meno. Di questo si tratta. Perdere oggi per guadagnare domani. Comprendiamo le difficoltà dei commercianti, non solo quelli del centro storico. Ma di tutti. Ed è proprio per questo che noi scendiamo in piazza e cerchiamo di manifestare la nostra opinione e la nostra solidarietà. Non solo con i commercianti, ma con tutti i cittadini. Di Modena. E non solo. Vivere in categorie appartiene al passato. Un passato che, per quanto possa apparire impossibile, se ne è andato definitivamente'. Così i manifestanti di Modena Libera, il gruppo che promuove i cortei pacifici del sabato a Modena, replica all'intervento di 5 commercianti che ieri hanno preso posizione contro le manifestazioni in centro.'Oggi c'è bisogno di un nuovo presente. Che passa anche attraverso la Solidarietà fra tutti. Fra tutti i cittadini, che non sono più divisi in categorie. Quanto sta accadendo in questo momento coinvolge tutti. La nostra 'battaglia' è per tutti. Commercianti compresi. Anche tra di noi ci sono commercianti, artigiani, imprenditori oltre a famiglie con bambini, disposti a perdere anche più del dovuto per esprimere il proprio dissenso verso ciò che sta accadendo - continua Modena Libera -. Anche per coloro che sono restii a crederlo. Buona parte della nostra Libertà se ne sta andando e se, purtroppo, ci sono persone che non lo credono e pensano di subire un danno puramente economico dal nostro manifestare, ci rende, molto dispiaciuti. Ma, nel rispetto, di ogni opinione e scelta, non possiamo nel modo più assoluto rinunciare ad esprimere e manifestare anche le nostre opinioni ed idee. Nel rispetto di tutti. Solidarietà, Rispetto e Consapevolezza. Non ci sono altre spiegazioni'.E domani alle 17 il ritrovo per i manifestanti è ancora in piazza Grande a Modena e a seguire corteo pacifico in via Emilia.