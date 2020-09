'Castelfranco, multe disabili: grazie sindaco per la chiamata. Ma...'

Ringrazioper la pubblicazione della mia lettera ( qui l'articolo pubblicato poche ore fa ),

mi ha prontamente telefonato il sindaco di Castelfranco in persona, gentilissimo, invitandomi a partecipare ad un incontro con lui e il responsabile della viabilità di Castelfranco, per comprendere bene il progetto complessivo della riqualificazione del centro storico.

Non si può non lodare una iniziativa del genere, peccato però che ha aggiunto che essendo un cantiere tuttora in itinere, occorre che la cittadinanza porti pazienza.

Durante questi mesi di lavoro ho potuto percepire la pazienza della cittadinanza, encomiabile; peccato che alla pari, la pubblica amministrazione non sia affatto paziente con i cittadini titolari di permesso per disabili, anzi non si faccia mancare l'occasione di elevare multe, regolarmente pagate, ai cittadini.

In una comprensibile accalorata difesa dell'operato dell'amministrazione, mi ha paragonato ad un cittadino che non rispetta le regole del codice della strada, citando ripetutamente la frase: 'ehhh behh sarebbe come lei passasse con il semaforo rosso'.

Ma io ho solo regolarmente parcheggiato la mia auto in un posto per disabili, ho esposto il tagliando autorizzativo, e mi sono trovato la multa, perché detto posto auto per disabili é utilizzabile solo fino alle 20.00 e non il martedì e il venerdì.

Ringrazio il Sindaco per la cortesia di essersi interessato al mio caso così rapidamente, ma come sospettavo il grande Moloch della pubblica amministrazione é come sempre infallibile e invincibile.

Un grande abbraccio a tutti i cittadini di Castelfranco che pur avendo titolo, non possono utilizzare pienamente i posti auto a loro riservati.

Dott. Luca Simonini