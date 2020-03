'Chi si lamenta che non può fare jogging venga a vedere ospedali'

Bonaccini

'Qualcuno mi venga a spiegare perchè non può rinunciare al jogging, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri', rilancia su Raitre il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano. Intanto i sindaci dell'Emilia-Romagna si sono messi al lavoro per quantificare la distanza da casa a cui è possibile portare il cane a fare i bisogni e all'interno della quale è concesso passeggiare o correre. L'ordinanza varata ieri sera da viale Aldo Moro parla infatti di 'prossimità della propria abitazione', un termine un po' vago da interpretare dai cittadini e dalle Forze dell'ordine chiamate a fare rispettare il divieto.