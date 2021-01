Commissario Ue choc: 'Emilia Romagna in zona rosso scuro'

L'Italia è tra i Paesi europei con alcune zone che diventano 'rosso scuro', la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid, cioè in cui il tasso di segnalazione di 14 giorni è superiore a 500 per 100 mila persone. E tra queste zone vi è l'Emilia Romagna. La notizia choc arriva dal commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio in Unione Europea realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia sarebbero tre le regioni, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, a rischio di essere mappate dall'Ue come zone rosso scuro e quindi essere sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Ue: si tratta di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e, appunto, Emilia Romagna. Al 21 gennaio la provincia di Bolzano risultava con 696 casi cumulativi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni, il Veneto con 656, il Friuli 768 e l’Emilia Romagna 528. In base a questa simulazione dieci-venti Paesi Ue presenterebbero zone ad alto rischio che passano nella categoria 'rosso scuro': tra questi, oltre alle tre regioni italiane, zone del Portogallo e della Spagna e alcuni territori in Francia, Germania e Paesi scandinavi.