Coronavirus, buone risposte anche a Modena da terapia col Tocilizumab

Novità dall'Ausl sulle terapie utilizzate nella lotta al coronavirus. Parliamo del Tocilizumab, un farmaco immunosoppressore, già in uso soprattutto per il trattamento dell'artrite reumatoide e dell'artrite idiopatica giovanile sistemica, una grave forma di artrite reumatoide dei bambini.





Una settimana fa era stato comunicato l’utilizzo, in associazione con l’idrossiclorochina, per abbassare la carica virale nei pazienti COVID-19 positivi. Ebbene, al momento nella ventina di pazienti nei quali è stato usato si rilevano buone risposte, anche se occorre più tempo per valutare i reali risultati della terapia.

L'azienda sanitaria di Modena potrebbe essere a breve confermata da parte dell’AIFA fra i centri inseriti in una sperimentazione nazionale del farmaco.