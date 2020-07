Coronavirus, nuovi casi a Vignola, Castelnuovo e Modena città

I 5 nuovi casi modenesi di Coronavirus si sono verificati a Castelnuovo (2), Modena (2) e Vignola (1). Quattro di questi sono in isolamento domiciliare, un caso è ricoverato. Nello specifico dei 5 casi odierni, 4 sono contatti stretti familiari di soggetti positivi controllati con tampone nell'ambito della stessa inchiesta epidemiologica. Sono tutti asintomatici e già in isolamento domiciliare.Anche il quinto caso è asintomatico, risultato positivo in occasione di accertamento pre- intervento ed è dunque ricoverato per altro motivo. Si aggiungono 5 nuovi guariti con due tamponi negativi e 3 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3431 le persone guarite clinicamente, di cui 3417 con anche il doppio tampone negativo.