Coronavirus, oggi la mortalità in Italia è del 4,9%

Mentre Regioni, Emilia Romagna in primis , e Governo hanno innescato un vero e proprio braccio di ferro sulla interpretazione più o meno elastica del Decreto di ieri notte, con un alleggerimento sostanziale rispetto alle prime ipotesi, sono i numeri neutri del coronavirus virus ad allarmare. Oggi in Italia la percentuale dei decessi (366 casi) tra i casi totali diagnosticati (7375 casi) è di oltre il 4,9%, l'8,8% (650 casi) è in terapia intensiva, il 48,3% (3557 casi) è ricoverato con sintomi, il 29,6% (2180 casi) è in isolamento familiare e l'8,4% (622 casi) è guarito.In Cina la percentuale di decessi è stata sinora del 3,3% (3.584 morti su 105.523 casi).E in Emilia Romagna ? Su 1180 casi positivi i decessi sono stati sinora 56 (mortalità del 4,7%), 75 le persone in terapia intensiva (6,3%), 27 le guarigioni (2,2%).