'Così curo i pazienti Covid a casa. Brambilla mi risponda sul vaccino'

Ha usato parole chiare giovedì sera l'ex primario del Pronto soccorso di Modena, Daniele Giovanardi, intervenuto alla manifestazione No paura day di Carpi. Giovanardi ha spiegato come sia impegnato ad oggi nella cura a domicilio di una ventina di pazienti Covid modenesi e ha ribadito le domande poste al direttore generale dell'Ausl Antonio Brambilla: 'Brambilla può confermare che il farmaco-vaccino Pfizer non è sperimentale? Può confermare che chi è vaccinato è immune e quindi non può infettare ed essere infettato?'. Domande alle quali sinora, nonostante le ripetute raccomandate, il direttore Ausl di Modena e membro Aifa, non ha risposto.E sul vaccino Giovanardi ha ribadito la necessità di una anamnesi caso per caso per valutare quando consigliare o meno la somministrazione del vaccino. 'E' compito di un medico valutare la condizione del singolo paziente e valutare la cura - ha affermato Giovanardi -. Nei bambini personalmente, sulla scia di quanto stanno già facendo in altri Paesi, io ad esempio non consiglierei la somministrazione'.