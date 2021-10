Covid a Modena, sette ricoverati su 10 non sono vaccinati

Sono 42 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi in Azienda ospedaliera di Modena, tutti al Policlinico, 4 dei quali tra terapia intensiva e subintensiva. 29 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid, mentre i restanti 13 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.Per quanto riguarda gli assistiti non vaccinati, la percentuale di quelli ricoverati negli ospedali dell’Azienda ospedaliera di Modena si è ormai assestata al 70%.Interessante notare che degli 11 pazienti con meno di 65 anni, solo uno – con una pregressa fragilità –ha da pochi giorni completato il ciclo vaccinale. L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del Covid è 67 anni. L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo è 77 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 62 anni.Tra i 4 pazienti ricoverati in terapia intensiva, l’età media dei ricoverati non vaccinati è 49 anni. L’unica paziente vaccinata ha 82 anni e una condizione preesistente di forte fragilità.