Covid Modena, oggi più ricoverati in ospedale rispetto a un anno fa

Ad oggi, sono presenti a Modena 239 pazienti ricoverati con riscontro di tampone positivo, di cui: 208 ricoverati in degenza ordinaria (133 al Policlinico, 75 a Baggiovara), 11 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 20 in terapia intensiva (13 al Policlinico, 7 a Baggiovara).Un anno fa, 28 gennaio 2021, i ricoverati erano: 222 totali 169 in ordinaria e 53 tra intensiva e semi intensiva.“Vorremmo fare un appello congiunto – commentano la dottoressa Elisabetta Bertellini, direttore della Terapia Intensiva dell’Ospedale Civile e Massimo Girardis, direttore della Terapia intensiva del Policlinico – Siamo professionisti, non esiste per conto nostro una diversità di trattamento tra pazienti vaccinati e non vaccinati. Siamo impegnati a curare tutti indistintamente e soprattutto non giudichiamo nessuno per le sue scelte”.Evidente il richiamo alla polemica generata dalla circolare di Pregliasco con la quale si sospendevano gli interventi per i non vaccinati.