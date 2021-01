Covid nel modenese, 188 casi e 13 decessi

In provincia di Modena, su 188 nuovi positivi, 117 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 attraverso screening sierologici, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 54 casi è in corso la ricerca epidemiologica.Venti le persone ricoverate, quattro in terapia intensiva.Si registrano 13 decessi:Donna di 79 anni di SassuoloDonna di 75 anni di Castelfranco EmiliaDonna di 79 anni di GuigliaDonna di 83 anni di VignolaDonna di 95 anni di MirandolaDonna di 82 anni di MirandolaDonna di 63 anni di MaranelloDonna di 88 anni di ModenaDonna di 82 anni di ModenaDonna di 69 anni di FioranoUomo di 74 anni di VignolaUomo di 63 anni di VignolaUomo di 95 anni di PavulloEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Bomporto 4Camposanto 1Carpi 8Castelfranco 7Castelnuovo 1Castelvetro 1Fanano 1Finale Emilia 1Fiorano 11Formigine 18Frassinoro 4Maranello 16Marano 2Mirandola 1Modena 57Nonantola 4Novi 1Pavullo 4Prignano 2San Cesario 1San Prospero 1Sassuolo 30Soliera 1Spilamberto 1Vignola 2Fuori provincia 8