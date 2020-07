Covid, oggi l'Emilia Romagna è regione peggiore per nuovi contagi

Oggi, 24 luglio , l'Emilia Romagna risulta essere ancora una volta la Regione peggiore per il numero di nuovi contagi da coronavirus. Nessuna altra regione italiana ha fatto registrare tanti nuovi casi come l'Emilia Romagna (63). Seconda la Lombardia con 53 nuovi casi, terzo il Veneto con 30 nuovi casi. Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, oggi in Emilia Romagna ne sono stati fatti 5999, in Lombardia 9860, in Veneto 12370.