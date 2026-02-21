Dalla piazza il grido dei cittadini per la sicurezza: 'Modena merita di più'

Modena merita di più: il nome del Comitato Civico che a maggio compirà un anno, e organizzatore delle più importanti manifestazioni civiche per la sicurezza degli ultimi mesi, si è tradotto oggi in un grido per la sicurezza. Da parte di centinaia di cittadini residenti nelle diverse zone che condividono l'appello alle istituzioni e ai modenesi che faticano a mobilitarsi, ad agire per liberare da degrado e crimine aree e quartieri che come quella del Tempio Stazione. Tanti i cartelli scritti a mano dai partecipanti, in maggioranza donne, con un filo conduttore comune: il desiderio e la richiesta di tornare a potere vivere liberamente e in sicurezza i propri quartieri e l'intera città. L'area antistante alla stazione, sede del presidio, è la stessa che esattamente un mese fa è stata percorsa nelle ore serali da tanti cittadini in una iniziativa organizzata dallo stesso comitato.





