Degrado ai Torrazzi, Hera: 'Saranno rimossi da una azienda specializzata, già incaricata'

'In merito alla presenza di rifiuti abbandonati in zona Torrazzi, il Gruppo Hera fa sapere che, trattandosi di rifiuti speciali, questi ultimi saranno rimossi da una azienda specializzata, già incaricata'. Così in una nota Hera replica a quanto pubblicato ieri da La Pressa.

'Si ricorda che abbandonare rifiuti, oltre che un reato, è un comportamento che genera degrado e ha importanti effetti negativi sull'ambiente. Per chi non avesse la possibilità di recarsi alla Stazione ecologica, il Gruppo Hera mette inoltre a disposizione delle utenze domestiche il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo oppure telefonare al numero verde 800 999 500' - chiude Hera.