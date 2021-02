E' ufficiale: Emilia Romagna in zona arancione da domenica compresa

'Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio'. Lo comunica in una nota il ministero della Salute che ufficializza quanto già appreso in mattinata L'indice Rt dell'Emilia-Romagna è a 1.05, dunque sopra l'asticella dell'1, il limite oltre il quale scatta l'arancione. Per questo la Regione, gialla dal primo febbraio, da domenica compresa diventa arancione.