Le due nuove aree gioco sono state realizzate con pavimentazione in materiale drenante e forme accoglienti e morbide. Sono inoltre stati predisposti, tra l’altro, giochi a terra, sfere, altalene inclusive e un trampolino elastico'
Ecco piazzale Riccò, senza più alberi, ma più green
Conclusi i lavori, ma per gli alberi bisognerà attendere
