Ecco piazzale Riccò, senza più alberi, ma più green

È stata riaperta piazza Riccò, area pubblica vicino alla chiesa Sant’Agnese a Modena, interessata nei mesi scorsi da un intervento di micro-rigenerazione urbana per renderla più verde, bella, attrattiva e fruibile. Fatto sta che in attesa di nuove piantumazioni e la crescita di nuovi spazi verdi, la differenza tra ciò che era un anno fa e ciò che è oggi, è evidente. Ieri verde, oggi tutt'altro. Eppure il Comune promette che la piazza sarà domani più verde di oggi.'L’area - scrive il Comune- è stata desigillata e sottoposta a restyling del disegno complessivo della piazza, con la ridefinizione degli spazi e dei percorsi interni, la creazione di due aree gioco in sostituzione di quella attualmente esistente, che fungono da spazio incontro per famiglie sul lato più vicino alla chiesa. È stata inoltre rinnovata e potenziata l’illuminazione a led e, nel corso dell’autunno, stagione idonea per l’attecchimento delle piante, si procederà alla messa a dimora delle nuove alberature.L’intervento, che ha preso avvio in gennaio, ha un valore di 334 mila euro ed è stato effettuato nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore dal Raggruppamento temporaneo d’impresa che si occupa delle manutenzioni stradali e del verde per il Comune di Modena.I lavori hannoriguardato complessivamente una superficie di circa 1.800 metri quadrati e sono state previste soluzioni “Nature Based Solution”, volte alla qualificazione dello spazio pubblico per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il miglioramento del confort del territorio urbanizzato. L’area è stata, infatti, in buona parte desigillata, con l’ampliamento delle superfici a verde e l’utilizzo di materiali permeabili per le zone pavimentate.Nell’area sono state rimosse alcune alberature con problemi di stabilità che saranno sostituite in autunno nell’ambito dell’intervento di piantumazione di nuovi alberi e arbusti e di miglioramento delle proprietà del terreno delle piante da preservare.Le due nuove aree gioco sono state realizzate con pavimentazione in materiale drenante e forme accoglienti e morbide. Sono inoltre stati predisposti, tra l’altro, giochi a terra, sfere, altalene inclusive e un trampolino elastico'