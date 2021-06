Ex primario Pronto soccorso Modena: 'Alle persone sane sconsiglio il vaccino'

'Tanti mi chiedono consiglio (in qualità di medico) su come vaccinarsi o proseguire le vaccinazioni. A Gennaio dissi pubblicamente che mi sembrava una follia il vaccino di Stato somministrato ai cittadini senza una possibilità di scelta. Allo stesso modo mi sono sforzato di spiegare che vaccini sperimentali devono essere usati per le persone fragili e con pluripatologie perché al contrario il rischio supera il vantaggio. Ora in nome di una presunta scientificità siamo entrati in un delirio vaccinale sperimentale escludendo a priori tutte le terapie domiciliari alternative con la giustificazione che sono appunto sperimentali (anche se efficaci)'. A parlare, con parole che faranno indubbiamente discutere, è l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi in una nota pubblicata anche sui social.'Purtroppo la realtà prima o poi si impone e la scienza (Aifa) suggerisce quello che la scienza (Ema) sconsiglia - continua Giovanardi -. Grandissimo imbarazzo e nuova scelta del governo ( qui l'articolo ): decida il cittadino e firmi il consenso informato (informato da fonti ufficiali che dicono tutto e il contrario). In sintesi per le persone sane sconsiglio ora sia il vaccino che il richiamo (controllerei invece gli anticorpi) e aspetterei Settembre per capirne qualcosa di più; comunque io mi comporterò così'.